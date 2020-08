Koronawirus w Polsce i na świecie. Wirusolog z Niemiec ostrzega ws. otwarcia szkół. "Zmieńmy strategię"

"Coraz więcej warstw społecznych i grup wiekowych dotykają infekcje" - pisze Drosten i dodaje, że "o ile do tej pory można było prześledzić większość łańcuchów infekcji, to nowe przypadki mogą wkrótce wystąpić wszędzie jednocześnie, na wszystkich obszarach, we wszystkich grupach wiekowych".