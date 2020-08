Szczepionka na COVID-19. Anthony Fauci wątpi w skuteczność rosyjskiej szczepionki

Szczepionka na COVID-19. Dr Anthony Fauci wątpi w to, że rosyjska szczepionka na koronawirusa jest skuteczna.

Władimir Putin ogłosił, że Rosja jako pierwszy kraj na świecie wynalazła i zatwierdziła do użytku szczepionkę na koronawirusa. Dr Anthony Fauci, specjalista ds. chorób zakaźnych przy Białym Domu nie jest przekonany co do skuteczność rosyjskiej szczepionki. - Stworzenie szczepionki to nie to samo, co udowodnienie, że jest ona bezpieczna i skuteczna, powiedział Fauci w rozmowie z "National Geographic".

Dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych z dużą rezerwą podchodzi do rosyjskiej szczepionki na COVID-19. - Mam nadzieję, że Rosjanie rzeczywiście ostatecznie udowodnili, że szczepionka jest bezpieczna. Poważnie wątpię w to, że to zrobili - dodał Fauci dla "ABC News". Fauci przypomniał, że Rosja nie opublikowała żadnych wyników badań na ludziach. Te składają się zazwyczaj z trzech faz sprawdzania bezpieczeństwa, skuteczności i dawkowania leku.

Szczepionka na COVID-19. Rosja zatwierdziła szczepionkę

Prezydent Rosji Władimir Putin był zachwycony możliwością ogłoszenia zatwierdzenia szczepionki na koronawirusa. - Musimy być wdzięczni tym, którzy zrobili ten pierwszy, bardzo ważny krok dla Rosji i całego świata - przekazał Putin za pośrednictwem komunikatu opublikowanego przez Kreml.

Nad szczepionką pracują naukowcy z całego świata. Fauci dodał, że Amerykanie mają już sześć receptur szczepionek, ale nie będą ich wprowadzać na rynek dopóki nie będą one odpowiednio przetestowane. - Gdybyśmy chcieli zaryzykować skrzywdzenie wielu ludzi i dam im coś, co nie działa, moglibyśmy to zacząć robić w przyszłym tygodniu. Ale to tak nie działa - dodał Fauci.

