Koronawirus w Polsce. Górnicy oddają osocze, a lekarze wspierają akcję. "Mamy mnóstwo pytań"

Górnicy przyjeżdżają do Warszawy po to, żeby pomóc chorym na COVID-19. Ci, którzy przeszli koronawirusa, będą oddawać osocze. Wciąż jednak nie da się jednoznacznie określić, na ile skuteczna jest to terapia. - Mamy jeszcze mnóstwo pytań i wciąż niewiele odpowiedzi - mówi nam doktor Jarosław Dybko.

Górnicy ruszają do Warszawy, żeby pomóc w walce z koronawirusem. Ci, którzy wyzdrowieli, zamierzają oddać swoje osocze. Na początku epidemii koronawirusa terapia ta nazywana była "nową nadzieją". Dawcą osocza może zostać osoba, która chorowała na COVID-19. Wytworzone przez nią przeciwciała podaje się zakażonemu.

- Górnicy i medycy byli najbardziej hejtowani w okresie pandemii. I to dziś właśnie górnicy i medycy razem współdziałają dla dobra. Bo lepiej robić dobro niż robić hejt - piszą związkowcy z Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80".

Do stolicy pojechało najpierw 7 górników z kopalni Jankowice. Związkowcy jednak zapowiadają, że to dopiero początek. Szykują się już wyjazdy kolejnych grup. Górnicy mają zapewniony nie tylko przejazd, nocleg i wyżywienie, ale mogą również liczyć na kompleksowe badania, które przejdą w szpitalu MSWiA. Mają one pokazać wpływ koronawirusa na ich organizm.

Koronawirus w Polsce. Leczenie osoczem? Efekt u połowy pacjentów

Badania nad leczeniem chorych na COVID-19 osoczem ozdrowieńców prowadzi w Polsce kilka placówek. Jedną z nich jest szpital uniwersytecki we Wrocławiu. - Do tej terapii, tak jak do każdej innej, należy podchodzić ostrożnie, z rezerwą jeżeli chodzi o efekty - mówi w rozmowie z WP doktor Jarosław Dybko, koordynator projektu. - Samo podawanie osocza jest wykorzystywane w praktyce klinicznej od przynajmniej stu lat, natomiast od kilkudziesięciu lat osoczem próbuje się leczyć zakażenia wirusowe - wyjaśnia.

Dotychczas we Wrocławiu leczono tą metodą 25 pacjentów, a wyniki badań są obiecujące. - Wyraźna odpowiedź następuje w mniej więcej połowie przypadków - informuje doktor Dybko. - Oczywiście nie leczymy wszystkich zakażonych. Nie leczymy ludzi bezobjawowych, którzy przebywają na kwarantannie w domu, ponieważ to się mija z celem. Leczymy te osoby, które wymagają hospitalizacji - dodaje.

- Możliwości zaszkodzenia taką terapią w zasadzie nie ma. Podaje się oczywiście obce białko, ale reakcje na nie można opanować. W najgorszym przypadku nie mamy odpowiedzi na leczenie - wyjaśnia. - Wciąż jednak nie wiemy, dlaczego u jednych pacjentów jest tak wyraźna poprawa, a u innych nie. Jesteśmy w trakcie badań, mamy jeszcze mnóstwo pytań - dodaje.

Doktor Dybko tłumaczy, że o zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia osoczem decyduje szereg czynników. - To są szczegółowe dane medyczne dotyczące wydolności oddechowej, stanu klinicznego pacjenta, który jest punktowany w odpowiedniej skali. - mówi. I dodaje, że lekarzom wciąż zależy na jak największej liczbie dawców. - Istotą kurowania pacjentów osoczem ozdrowieńców jest posiadanie tego osocza. Jak najbardziej wspieramy akcję górników - podsumowuje.

Leczenie osoczem nie zmniejszy liczby zakażeń.

Z kolei doktor Paweł Grzesiowski podkreśla, że terapia osoczem pomoże ciężko chorym pacjentom, natomiast nie zmieni znacząco sytuacji epidemicznej w kraju. - Każda sytuacja, gdy mamy możliwość zgromadzenia zapasu skutecznego środka, jest ważna - mówi w rozmowie z WP. - Ale osocze jest przewidziane dla osób, które ciężej przechodzą zakażenie. Musi również zostać podane we wczesnej fazie choroby - dodaje.

- Nie wpłynie to jednak na sytuację epidemiczną, ponieważ mamy znacznie więcej przypadków zakażenia niż hospitalizacji. To nie jest tak, że poprzez dobre leczenie osiągamy poprawę sytuacji - stwierdza. - Poprawę osiągamy przez stosowanie zabezpieczeń, czyli maski, dystans i higiena rąk - podkreśla.

Doktor Grzesiowski zauważa, że skuteczna terapia osoczem zmniejszy śmiertelność, ale nie zmniejszy liczby zakażeń. - Osoby, które są leczone w szpitalu, nikogo właściwie nie zakażają - mówi. - Na przenoszenie wirusa terapia osoczowa nie wpływa, natomiast wpływa na poprawę wyników leczenia - podsumowuje.

Sukcesy w Bytomiu, Kędzierzynie-Koźlu i Białymstoku. Pacjenci wyleczeni osoczem

Niedawno sukces w terapii osoczem ozdrowieńca ogłosił szpital w Bytomiu. Podano je 59-letniemu mężczyźnie, który już dzień później poczuł się lepiej. Szpital opuścił na początku lipca. Podobnie wyleczono w Kędzierzynie-Koźlu 31-letnią kobietę, a w połowie czerwca w Białymstoku po terapii osoczem wyzdrowiała 63-letnia kobieta.

W szpitalu MSWiA w Warszawie terapie osoczem prowadzi się już od połowy kwietnia. Placówka zaczęła wtedy poszukiwania dawców, ponieważ może je oddać każdy, kto chorował na COVID-19. Chętne osoby muszą jednak spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim muszą uzyskać dwa ujemne wyniki testów na obecność koronawirusa, a od ostatniego badania musi upłynąć minimum 14 dni. Nie mogą mieć chorób przewlekłych, muszą być w wieku od 18 do 60 lat i spełniać wymagania, które stawia się potencjalnym dawcom krwi.