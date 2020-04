Koronawirus i leczenie osoczem krwi. Dawców nie brakuje. Wśród nich chce być Magda

- Sama zaczęłam interesować się tematem jeszcze zanim terapia osoczem została zapowiedziana w Polsce. Najpierw przeczytałam, że jest to stosowane za granicą. Zadzwoniłam więc do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z pytaniami na ten temat. Mówili mi, że nic o tym nie wiedzą na ten moment - opowiada nam Magda.

W Warszawie leczenie osoczem wprowadzi Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Placówka rozpoczęła nabór ozdrowieńców, którzy chcieliby zostać dawcami osocza. Apel kierowany jest obecnie jedynie do pełnoletnich mężczyzn, którzy przebyli chorobę i posiadają dwukrotnie ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pobrany w odstępie co najmniej 24 godzin (wymaz z nosogardzieli). Muszą ważyć nie mniej niż 50 kg. Nie mogą też mieć więcej niż 65 lat.

Magda dowiedziała się o tym z internetu. Zaczęła dzwonić do szpitala, by dowiedzieć się, czy może dołączyć do akcji. - Kiedy udało mi się w końcu dodzwonić, otrzymałam informację, że w początkowej fazie pobierają osocze tylko od mężczyzn, bo u nich jest mniejsze ryzyko powikłań - mówi nam Magda.