Koronawirus na Śląsku. Górnicy walczą z hejtem. "Uderza w całe rodziny"

Ślązaków wrzucić do kopalń. I zalać betonem

Górnicy opisują to, co ich spotyka, w wiadomościach do związków zawodowych. - Obarcza się nas winą za to, że wirus się rozprzestrzenia. Ale po pierwsze my mamy robione testy, i to parokrotnie, a inne grupy zawodowe czy społeczne nie są testowane - oburza się Patryk Kosela z WZZ "Sierpień 80". - Prawda jest taka, że gdyby przebadać inne grupy, również by wyszło, że są zachorowania - dodaje.