Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki COVID-19. Zmarli kolejni chorzy. Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia

- Czekamy z niecierpliwością na wyniki kolejnych testów na Śląsku - mówił Sławomir Gadomski z Ministerstwa Zdrowia. Dodał, że ogólnie w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 20 tys. testów. - Wznawiamy także kampanię zachęcającą do oddawania krwi, Apelujemy do dawców - Nie bójcie się! - powiedział. - Apelujemy, by pacjenci chorujący przewlekle, zgłaszali się do szpitali - mówił. Poinformował także, że ministerstwo będzie ograniczało liczbę szpitali jednoimiennych.