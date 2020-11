Koronawirus w Polsce. Będzie lockdown? W rządzie niepokój o nową strategię walki z COVID-19

Przedstawiciele rządu obawiają się, że ponowne zamknięcie firm doprowadzi do buntu przedsiębiorców, którzy nie będą chcieli dostosować się do nowych obostrzeń i zaczną omijać prawo. Scenariusz twardego lockdownu budzi wielki opór w rządzie. - Robimy wszystko, by go uniknąć - zapewnia szef KPRM Michał Dworczyk.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Będzie lockdown? Rząd szykuje nową strategię w walce z COVID-19 (PAP, Fot: Piotr Nowak)