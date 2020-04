Koronawirus w Polsce. Apel Piotra Dudy do prezydenta

Koronawirus w Polsce. We wtorek ustawy tworzące tzw. Tarczę Antykryzysową wróciły do Sejmu, który odrzucił większość poprawek zgłoszonych przez Senat. Chodzi m.in. o zmiany w Kodeksie Wyborczym i w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. To zaniepokoiło szefa NSZZ "Solidarność".