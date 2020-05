Koronawirus w Polsce. Antoni Macierewicz: mamy do czynienia z zagrożeniem użycia broni biologicznej

Koronawirus w Polsce. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef MON Antoni Macierewicz na antenie TV Trwam zaznaczył, że mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym. - To co przeżywamy, to nie jest zwykła pandemia czy epidemia. To jest jednak sytuacja, w której należy rozważać, iż mamy do czynienia z zagrożeniem użycia broni biologicznej. Tak należy to interpretować - podkreślił Macierewicz.