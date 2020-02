Koronawirus w Polsce? Andrzej Duda w stałym kontakcie z ministrem zdrowia

Koronawirus w Polsce jest tylko kwestią czasu - stwierdził wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska spotkał się z mediami po zakończeniu zebrania u prezydenta. Andrzej Duda jest w stałym kontakcie ws. koronawirusa z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim.

Koronawirus w Polsce? 30 Polaków z Wuhan zostało przebadanych

Wiceminister zdradził także, kiedy powinniśmy poznać wyniki badań krwi 30 Polaków, którzy w niedzielę wrócili z Wuhan. - Próbki zostaną przebadane we wtorek . Ale wyniki powinny być negatywne, bo żadna osoba nie miała objawów choroby - powiedział Kraska.

MSZ i resort zdrowia wciąż nie rekomendują wyjazdów do Chin i państw ościennych. Wszystkie osoby, które wracają z regionu, są pod stałym monitoringiem służb sanitarnych. Niemal codzienne przeprowadzane są wywiady co do ich stanu zdrowia. Pod obserwacją jest już ponad 500 osób.