Koronawirus. Polacy byli w Chinach i Hongkongu. Nikt ich nie kontrolował, gdy wrócili

Sylwia i Łukasz wracali w sobotę z Hongkongu. Widzieli tam, że niemal wszyscy mają maseczki, a klienci w restauracjach sami dezynfekują sztućce. Jednak gdy przylecieli do Monachium, nikt nie sprawdził im temperatury ciała, którą podwyższa koronawirus. - Rozeszliśmy się, jak gdyby nigdy nic - alarmują.

Barierki trzymają przez chusteczki

W samym Hongkongu nie wiedzieli paniki, ale ostrożność. - Hongkongczycy podchodzą do koronawirusa odpowiedzialnie - opowiadają. Widzieli, że niemal wszyscy przechodnie mieli na sobie maseczki ochronne. I choć komunikaty zachęcają do noszenia ich w komunikacji miejskiej, to ludzie nosili je również na ulicach, w parkach, restauracjach i centrach handlowych.

Same płyny dezynfekujące opisują jako swoisty gadżet. Wiele osób trzyma je w kolorowych pojemniczkach, które przypinają do plecaków i torebek. - Nie jest łatwo dostać maseczki higieniczne - opowiadają dalej. - Pytaliśmy w sklepach, kioskach i drogeriach, ale nigdzie nie ma. Dostaliśmy tylko w aptece.

Kilka dni wcześniej było inaczej

Kilka dni wcześniej wyjechali na jeden dzień z z Hongkongu do Macao. Podczas wjazdu do Hongkongu przeszli drobiazgową kontrolę. - Każdemu podróżnemu sprawnie mierzono temperaturę, która jest najłatwiej wykrywalnym objawem choroby - mówią Polacy.

Na pokładzie samolotu do Monachium załoga nosiła maseczki ochronne. Sylwia i Łukasz dostrzegli jednak, że nie są one takie same, lecz każda osoba miała inną. - To pozwala sądzić, że zaopatrzyli się w nie na własną rękę - uważają. Poza tym nie wszyscy pasażerowie mieli maseczki - Były osoby, który miał kaszel i maseczek nie używały. Obsługa nie zwróciła im uwagi - relacjonują.