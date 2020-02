Koronawirus z Chin. Ewakuowani Polacy pozostaną odizolowani

Najpóźniej we wtorek wieczorem znane będą wyniki badań 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan z powodu koronawirusa. - Wszyscy czują się dobrze - mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Po nocnej obserwacji w Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu wynika, że wszyscy Polacy ewakuowani z Wuhan są zdrowi. - Są w oddzielnym budynku. Są zmęczeni, przerażeni tą sytuacją, ale z tego co wiem, cieszą się, że są już w Polsce - wyjaśnił szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z RMF FM.

Dodał, że testy na obecność koronawirusa w tej grupie przeprowadzane są w Państwowym Zakładzie Higieny. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny zapowiedział na antenie TVN24, że wyniki badań znane będą najpóźniej we wtorek wieczorem.

Zobacz też: Polexit po brexicie? Małgorzata Kidawa-Błońska: powinniśmy brać to na poważnie

Inspektor przyznał, że skoro Polacy lecieli tym samym samolotem co Francuzi z objawami, to byli dodatkowo narażeni. - Francja prowadzi istotne badania. Będziemy wiedzieli z czym nasi pasażerowie mogli się zetknąć - powiedział.

Jarosław Pinkas powiedział również, że w Wuhan są jeszcze Polacy, w tym rodziny polsko-chińskie, którzy nie chcą jednak przyjechać do Europy. Ewakuowani to z kolei studenci oraz pracownicy firm, które prowadzą interesy lub badania z partnerami w tej aglomeracji.

Koronawirus z Chin. "Najgroźniejszy jest brak wiedzy"

Przedstawiciele polskich władz zapewniają, że choć do tej pory nie ma przypadku podejrzenia zarażenia, to służby są na to przygotowane.