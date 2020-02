Koronawirus z Chin. Ewakuowani Polacy zgodzili się na kwarantannę

- Wszyscy obserwowani pod kątem zarażenia koronawirusem wyrazili zgodę na pobyt i kwarantannę - poinformował płk dr Wojciech Tański, komendant szpitala wojskowego we Wrocławiu. W placówce przebywa 30 osób ewakuowanych przez Francję z Chin.

- Nie stwierdziliśmy u Polaków ewakuowanych z Wuhan objaw infekcji - powiedział w poniedziałek przed południem płk dr Wojciech Tański, komendant wojskowego szpitala klinicznego we Wrocławiu. Dodał, że po rozmowach z Państwowym Zakładem Higieny wiadomo już, że wyniki badań 30 osób powinniśmy poznać we wtorek wieczorem, a najpóźniej w środę rano.

Dyrekcja wrocławskiego szpitala przekazała, że personel - w tym trzech lekarzy - jest dedykowany do opieki nad osobami obserwowanymi.

Pielęgniarki i lekarze przechodzą na oddział, gdzie przebywają obserwowani, przez śluzy i w ubraniach ochronnych. Personel sam podjął decyzję o pracy przy tych osobach, kiedy zostały w niedzielę wieczorem przewieziono do Wrocławia z Francji, gdzie lądował samolot z Wuhan.

Koronawirus z Chin. Ważne wyniki badań Francuzów

Inspektor przyznał, że skoro Polacy lecieli tym samym samolotem co Francuzi z objawami, to byli dodatkowo narażeni. - Francja prowadzi istotne badania. Będziemy wiedzieli z czym nasi pasażerowie mogli się zetknąć - powiedział.

Koronawirus z Chin. 25 zarażonych w Europie

Liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa w Chinach wzrosła do 361. W Państwie Środka odnotowano również 2829 nowe przypadki zakażenia, co oznacza, że łącznie to już 17 205 osób z potwierdzonym wirusem.