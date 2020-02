Koronawirus z Chin. Rosja: będziemy deportować zarażonych obcokrajowców

Rosja zapowiada wydalanie ze swojego terytorium obywateli innych państw, którzy są zarażeni koronawirusem z Chin. O północy rosyjskie władze całkowicie wstrzymały ruch pociągów i samolotów na trasach do Państwa Środka.

Rosyjskie władze umieściły koronawirusa w rejestrze chorób niebezpiecznych. To właśnie pozwoli na zmuszenie do wyjazdu obywateli obcych państw. - Daje to też możliwość wprowadzania specjalnych środków ograniczających, w tym izolacji i kwarantanny - wyjaśnił Miszustin.