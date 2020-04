Koronawirus. USA. Andrew Cuomo: Nowy Jork z kolejnym obostrzeniem

Konferencje gubernatora Cuomo to stały element dnia dla każdego mieszkańca stanu Nowy Jorku.

Koronawirus. USA. Nowy Jork i obowiązkowe maseczki ochronne

Na środowej konferencji padły nowe informacje, które dotyczą powolnego wychodzenia miasta i stanu z kwarantanny. Wprowadzony został chociażby nakaz noszenia masek ochronnych, jak ma to miejsce od czwartku w Polsce .

Koronawirus. USA. Nowy Jork: maseczki ochronne od piątku

Maseczki ochronne będą obowiązywały na tych samych zasadach co w Polsce. W Nowym Jorku wyznacznikiem będzie jednak nie "strefa publiczna", ale możliwość zachowania dystansu społecznego.

Obowiązek posiadania maski ochronnej będzie obowiązywał od piątku. Według informacji podanych przez gubernatora, będą egzekwowały je lokalne władze. Za brak maseczki początkowo nie będzie kar, tylko upomnienia. Cuomo nie wyklucza, że to może ulec zmianie. Wszystko będzie zależało od postawy mieszkańców stanu Nowy Jork.

Koronawirus. USA. Nowy Jork gotowy do bycia "laboratorium"

Gubernator mówił też o "nowej normalności", która czeka Amerykanów po zakończeniu epidemii. Jego zdaniem, życie po epidemii ulegnie zmianie. "Tam, dokąd zmierzamy, to nie jest ponowne otwarcie. Nie zamierzamy wznowić tego, co już było. Zmierzamy do innego miejsca" - podkreślał Andrew Cuomo.