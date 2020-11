Koronawirus. Prognoza epidemii. To może zepsuć rządowi efekt wypłaszczenia

Po rekordach dobowych zakażeń z 5-7 listopada, spodziewano się kolejnych i to powyżej 30 tys., co oznaczałoby wprowadzenie narodowej kwarantanny. Liczba zakażeń ustabilizowała się na poziomie 21-25 tys. przypadków dziennie.

Koronawirus. Wkrótce możliwe odmrażanie Polski

Dodajmy, że to właśnie z ich analiz korzysta rząd i są one brane pod uwagę w decyzjach związanych z wprowadzanymi obostrzeniami. Aktualnie trwają wyliczenia, kiedy spadki będą na tyle znaczące, że będzie można zacząć odmrażanie zamkniętych branż gospodarki.

Kluczowe dla rozwoju epidemii będą decyzje dotyczące szkół. Naukowcy podkreślają, że otwarcie szkół po wakacjach było jednym z głównych czynników wzrostów zachorowań obserwowanych w październiku. "Liczba stwierdzonych przypadków w szkołach nie musi być duża, ale szkoły posiadają ogromny potencjał napędowy dla epidemii, ze względu na mocne usieciowienie, czyli łączenie grup osób, które normalnie pozostają we względnej separacji - rodzin i kręgów znajomych" - czytamy w komentarzu do prognozy epidemii.

Kryzys w służbie zdrowia będzie trwał nadal

- Są też oczywiście przypadki, że pacjent nie został przyjęty do szpitala lub został zabezpieczony w domu przez ratowników. Główny trend to jednak mniejsza liczba wskazań do hospitalizacji w odniesieniu do liczby przypadków - stwierdził.