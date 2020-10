Koronawirus w Polsce. Nauka zdalna w szkołach? "Ogniwo transmisji wirusa"

Ministerstwo Edukacji Narodowej natomiast przedstawiło we wtorek raport dotyczący pracy szkół w trakcie epidemii koronawirusa. Obecnie w trybie zdalnym funkcjonuje 86 placówek. W 401 szkołach wprowadzono tryb mieszany. Coraz częściej zadawane jest zatem pytanie, co ze szkołami, czy wrócą do nauczania zdalnego.