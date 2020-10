Strefa czerwona w całej Polsce. Co to oznacza?

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się bardzo szybko. Obecnie mamy do czynienia z drugą falą epidemii. Nowe zakażenia koronawirusem i liczne zgony spowodowały, że rząd ustanowił Polskę od soboty 24 października czerwoną strefą. Co tydzień premier wraz z ministrem zdrowia ogłaszają, które powiaty z powodu licznych przypadków wystąpienia koronawirusa trafiają do tzw. żółtej lub czerwonej strefy.