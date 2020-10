Nauczanie zdalne. Od jutra zmiany w szkołach podstawowych

- To się zmieniało z dnia na dzień. Jeszcze dwa dni temu myśleliśmy o zdecydowanie łagodniejszych obostrzeniach. Myśleliśmy o tym, żeby wyższe roczniki szkół podstawowych przechodziły bądź to na zdalne nauczanie, bądź to na nauczanie hybrydowe – połowa dzieci w szkole, połowa na zdalnym i zamiennie. Niestety te zwyżki osób zakażonych koronawirusem nie idą tylko w setki, ale w tysiące i taka reakcja jest niestety konieczna - mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w piątek w Telewizji Trwam.

Nauka zdalna w szkołach podstawowych. Paweł Rabiej mówi o przygotowaniu warszawskich szkół

Nauczanie zdalna. Nowe obostrzenia dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia

Według nowych restrykcji dzieci do 16 roku życia mogą wychodzić z domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zakaz obowiązuje od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Zakaz natomiast nie obowiązuje w weekendy oraz kiedy dziecko idzie do szkoły lub z niej wraca do domu.