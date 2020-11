Koronawirus. Burza o Szpital Narodowy. Dyrektorzy innych szpitali chcą uwolnienia tych łóżek

Wtóruje mu Grzegorz Krycki, dyrektor szpitala w Wołominie: - Liczyłem na to - i to były słowa premiera, że szpital na Stadionie Narodowym będzie wsparciem dla szpitali, które mają oddziały covidowe. 14 osób powinno być przetransportowanych na Stadion Narodowy, żeby mieć godne warunki leczenia. My wtedy mielibyśmy miejsca, żeby dalej przyjmować pacjentów z terenu powiatu wołomińskiego - powiedział dyrektor Krycki w Radio Kolor.

On również bezskutecznie próbował odesłać chorych do Szpitala Narodowego. Jeszcze w piątek około godziny 15 trwały uzgodnienia w sprawie przyjęcia chorych z Wołomina na stadion. Informację na ten temat przekazał WP Krzysztof Strzałkowski, szef komisji zdrowia sejmiku mazowieckiego.

Na barykadzie epidemii. Ostatnie fiolki remdesiviru

Szpital Narodowy. Na 300 miejsc zajętych jest kilkadziesiąt

Pod presją mediów ujawniono kryteria przyjęć pacjentów do "narodowego". Na łóżko mogą na nim liczyć pacjenci, którzy samodzielnie jedzą i chodzą do oddalonej od sali toalety, nie mają istotnych chorób towarzyszących, wysokiej gorączki oraz nie wymagają podania więcej niż trzech litrów tlenu.

Szpitalem Narodowym kieruje dr Artur Zaczyński, który w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" odniósł się do sprawy kryteriów przyjęć: - To nowa jednostka, która wymaga, jak samochód, dotarcia. Nie możemy przyjąć 300 osób naraz, z których potem połowa umrze. Szpital Narodowy jest po to, by odciążyć system, a na razie miejsca w normalnych szpitalach jeszcze są - powiedział dyrektor placówki.