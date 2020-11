Koronawirus. Prognoza epidemii. Wyliczono ile osób ma wirusa, ale o tym nie wie

Już ponad milion Polaków ma koronawirusa, ale o tym nie wie, bo nie poczuli się na tyle źle, aby iść do lekarza i uzyskać skierowanie na test. To dane z prognozy zespołu naukowców MIMUW, złożonego z matematyków Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia - PZH.

Szacują oni, że już do 10 grudnia koronawirusem zakazi się 4,6 mln Polaków. Epidemia zacznie wygasać na początku marca, kiedy zakażenie dotknie 28 mln Polaków. Spośród nich 22 mln przejdzie chorobę bezobjawowo, a około 5,8 mln trafi pod opiekę lekarzy.

Prognoza trendów epidemii w Polsce została wyliczona 11 listopada. Wynika z niej, że do wiosny zakażenia uniknie zaledwie co czwarty Polak. To oznacza, że prędzej niż szczepionka, zacznie nas chronić nabyta "odporność stadna" - wirus nie będzie trafiał już tak łatwo na osoby nieodporne.