Szczepionka na COVID. Prof. Andrzej Horban wprost

Prof. Andrzej Horban, goszcząc w czwartek w TVN24, odniósł się do tematu szczepionki na koronawirusa. - Ja bym tak bardzo na tę szczepionkę nie liczył. 25 tysięcy dziennie - razy 5 to jest 125 tysięcy dziennie nowych zachorowań. W ciągu miesiąca jest 4 miliony. 4 miesiące to 16 milionów. 16 milionów to połowa społeczeństwa. Szczepionka, jeżeli będzie dostępna dla wszystkich, to będzie dostępna wiosną- powiedział. Główny doradca premiera ds. COVID-19 zapytany o to, czy szybciej przechorujemy chorobę, niż uchronimy się od niej szczepionką, odpowiedział, że: "istnieje taka obawa".