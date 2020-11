Nowa prognoza epidemii. Pierwszy raz wyliczono, kiedy to się skończy

15-16 listopada liczba zakażeń sięgnie powyżej 27 tys., ale prawdopodobniej nie zostanie pobity rekord z 7 listopada wynoszący 27 875 przypadków. Pod koniec listopada liczba zakażeń może spaść poniżej 20 tys. przypadków na dobę i będzie to początek korzystnego trendu.

Prognoza epidemii. O włos od lockdownu

To oznacza, że w Polsce otrzemy się o ogłoszone przez rząd kryteria wprowadzenia "kwarantanny narodowej" 27-29 tys zakażeń (średnia za 7 dni). Jeśli prognoza się potwierdzi, możliwe, że politycy nie wprowadzą lockdownu .

- Nie rozumiem, dlaczego Kancelaria Premiera podała dwa progi zamiast konkretnej wartości wprowadzenia narodowej kwarantanny. W mojej ocenie sugeruje to płynne podejście do granicy, przy której wprowadzona zostanie kwarantanna. Tak, jakby premier i podlegli mu ministrowie chcieli zostawić sobie pole do manewru w zależności od stopnia przygotowania podległych służb i nastrojów społecznych - mówi Wirtualnej Polsce Maciej Jasiński, jeden z analityków danych o epidemii, autor trafnych prognoz opisywanych już w WP.