Szpital Narodowy tylko dla zdrowych? Kontrowersje wokół przyjmowania pacjentów

Szpital Narodowy. Kontrowersje wokół placówki

Dr Zaczyński w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" odniósł się do doniesień. - To nowa jednostka, która wymaga, jak samochód, dotarcia. Nie możemy przyjąć 300 osób naraz, z których potem połowa umrze. Szpital Narodowy jest po to, by odciążyć system, a na razie miejsca w normalnych szpitalach jeszcze są - powiedział dyrektor placówki.