Koronawirus. Prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier wygłosił orędzie. "Wierzyliśmy, że jesteśmy nietykalni"

Koronawirus. Niemcy. Frank-Walter Steinmeier: "Każdy z państwa ratuje codziennie ludzkie życie"

Koronawirus. Niemcy. Frank-Walter Steinmeier: "Zbyt długo wierzyliśmy, ze jesteśmy nietykalni"

Frank-Walter Steinmeier apelował także o zaufanie do rządzących. Podkreślił przy tym, że wszystkie władze, zarówno federalne jak i landów, zdają sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności.

- Leży to w naszych rękach i zależy od naszej cierpliwości i dyscypliny, szczególnie teraz, przychodzi nam to szczególnie ciężko. Pandemia pokazuje nam, że owszem, jesteśmy bezbronni. Być może zbyt długo wierzyliśmy, że jesteśmy nietykalni, że wciąż możemy iść szybciej, wyżej, dalej. To była pomyłka - przyznał Steinmeier.