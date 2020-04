Koronawirus. Niemcy bardziej boją się recesji niż choroby

Kiedyś terroryzm, teraz koronawirus

Koronawirus w Niemczech. Mieszkańcy boją się choroby

Wbrew oczekiwaniom Niemcy nie są sparaliżowani troską o swoje zdrowie. W porównaniu z 2019 r. strach przed poważną chorobą wzrósł tylko umiarkowanie o 6 punktów procentowych, z 35 do 41 procent. Jest to druga najniższa wartość od 1992 r.; najniższa została odnotowana w ubiegłym roku.

Koronawirus. Niemcy bardziej boją się recesji

Obawy o upadek gospodarki skoczyły w porównaniu do 2019 r. o spektakularne 23 punkty procentowe, do 58 procent. Jest to najwyższa wartość od kryzysu euro przed dziesięciu laty - wówczas strach przed recesją wyrażało jeszcze więcej, bo 67 proc. respondentów. Zdaniem politologa nie jest to żaden typowy "German Angst", tylko całkowicie realistyczne obawy. - Czeka nas poważne spowolnienie gospodarcze. Ten kryzys będzie prawdopodobnie znacznie głębszy niż kryzys na rynkach finansowych w latach 2008 i 2009 - przyznaje Manfred Schmidt.