Koronawirus. Niemcy: rośnie liczba zmarłych zakażonych SARS-CoV-2

Liczba zmarłych rośnie dynamicznie drugi dzień z rzędu - w poniedziałek informowano o 92 zgonach, we wtorek już o 173. Instytut przewiduje dalszy wzrost tego wskaźnika -mówił we wtorek Lothar Wieler, szef RKI. Jako główny powód podano ten związany z większą liczbą zidentyfikowanych przypadków zakażenia wśród osób starszych - to właśnie ta grupa wiekowa jest bardziej narażona na cięższy przebieg choroby.