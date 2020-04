Koronawirus. Niemcy: od Wielkiego Piątku wysokie kary za złamanie obowiązku kwarantanny po powrocie z zagranicy

Niemieckie kraje związkowe i rząd federalny uzgodniły w czwartek ogólne regulacje w sprawie nowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Przewidują one, że od piątku 10 kwietnia mieszkańcy Niemiec, którzy wracają do kraju po co najmniej kilkudniowym pobycie za granicą (w zależności od landów może to oznaczać co najmniej 48-godzinny pobyt), będą musieli poddać się obowiązkowej dwutygodniowej domowej kwarantannie. Za złamanie tej zasady grozić będą wysokie grzywny: od 150 do 3000 euro – wynika z komunikatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.