Koronawirus. Polska. Nowe dane z Ministerstwa Zdrowia. "Udało nam się ograniczyć transmisję poziomą"

- To znaczy, że udało nam się ograniczyć transmisję poziomą, tj. nie ma bezpośredniego dużego zarażania w skupiskach ludzkich, tylko dochodzi do transmisji w mniejszych środowiskach, np. domach pomocy społecznej - wyjaśnił.

Koronawirus. Polska. 143 osoby są podłączone do respiratorów

W izolatoriach jest ponad 500 osób. Ponad 2400 pacjentów jest w szpitalach. 143 osoby są podłączone do respiratorów. - To nie oznacza, że ich stan zagraża obecnie ich życiu (...), liczymy na to, że kolejne osoby będą spod nich wychodzić - uznał. Obłożenie na respiratorach wynosi obecnie ok. 10 proc. Trwa również proces walidacji szybkich testów antygenowych, które mają zostać przekazane m.in. personelowi medycznemu.

Andrusiewicz odniósł się również do słów prezydenta o "gasnącej pandemii". - Nie odebrałem tej wypowiedzi jako niezgodnej z prawdą, kontrowersyjną. Prezydent wyraził swoje zdanie na temat epidemii i nadzieje na to, jak będzie wyglądało. My jesteśmy odpowiedzialni za to, by mówić o konkretach - dodał.