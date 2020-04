Koronawirus. Polska. Mateusz Morawiecki: "wpłynęło 1,5 miliona wniosków". Tarcza antykryzysowa zostanie rozszerzona

Premier Morawiecki zdaje sprawozdanie z 3 tygodni działania tarczy antykryzysowej. Wpłynęło 1,5 miliona wniosków. - To jakby półtora miliona miejsc pracy - uznał premier. I zaznaczył, że to pomoc "trudna, ale konieczna".

Koronawirus. Polska. Tarcza antykryzysowa będzie poszerzana. Pojawił się też wątek DPS-ów

Celem działań rządu jest zmiana porządku gospodarczego w Europie. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz dodała, że w Polsce są tysiące firm korzystających z wprowadzonych rozwiązań. - Do piątku przedstawimy propozycje rządowe kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej - powiedziała. Dojdzie m.in. do zmian w zakresie zamówień publicznych, prawa pracy, odblokowania Krajowej Izby Odwoławczej, wsparcia budżetów samorządów.

Premier Morawiecki podkreślił, że programy prorodzinne, takie jak 500 plus , muszą zostać utrzymane. I dodał, że Unia Europejska działa w dobie pandemii koronawirusa dużo wolniej, niż państwa narodowe. - Dzisiaj cała UE musi być coraz bardziej solidarna - podkreślił.

Morawiecki wypowiedział się również nt. zasiłków opiekuńczych dla rodziców. - Po to, żeby w dłuższej perspektywie (...) dać pewne możliwości osobom, które nie mogą zostawić dzieci w domu, zasygnalizowaliśmy wypracowanie mechanizmu możliwości pozostawiania dzieci małych i do 10-12 lat w szkołach bądź przedszkolach pod opieką. Do tego mechanizmu dojdzie w 2 lub 3 etapie mechanizmu uwalniania gospodarki - uznał.