Wybory 2020. Andrzej Duda wygłosił oświadczenie. "Ja takich ustaw nie podpiszę"

- Jesteśmy w czasie, w którym prawdopodobnie będziemy się borykali z kryzysem gospodarczym - przyznał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że należy zastanowić się nad tym, jaki będzie "poziom życia obywatela" - czy to będzie "Polska plus", czy "Polska minus".

- Jeśli będę piastował urząd prezydenta (...), z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500 plus i podwyższenia Polakom wieku emerytalnego, bo ja takich ustaw nie podpiszę - powiedział.

Wybory 2020. Beata Szydło zachwala współpracę Andrzeja Dudy z rządem PiS

Beata Szydło dodała, że oponenci polityczni "nie są przywiązani" do programów PiS takich jak 500 plus. - Najczęściej słyszeliśmy krytykę ze strony polityków Platformy, PSL-u, Lewicy. To jest nasz wybór i nasza wspólna odpowiedzialność za Polskę - czy pozwolimy na to, żeby te programy społeczne zostały zlikwidowane lub ograniczone - zaznaczyła była premier.