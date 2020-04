Koronawirus w Polsce. Najnowsze informacje od premiera Mateusza Morawieckiego

- Już miesiąc temu poprosiliśmy rodzimych producentów o przestawienie swoich działań na produkcję środków ochrony - tak premier odpowiedział na pytanie dziennikarza WP Michała Wróblewskiego. Zapytał on, czy można spodziewać się transportu środków do Polski z innego kraju, czy raczej produkcja będzie odbywała się w Polsce.

- Ściągamy setki ton specjalistycznego sprzętu - dodał premier. - Będziemy też stwarzać od zera czy odbudowywać zdolności produkcyjne rodzimych firm - powtórzył. Pogratulował też polskim naukowcom. - Wygląda na to, że udało się stworzyć polskie testy - zaznaczył premier.

Padło pytanie o wybory. Morawiecki podkreślił, że głosowanie korespondencyjne to bezpieczna metoda przeprowadzenia wyborów. Czy zarządzi dzień wyborów dniem wolnym od pracy? Premier podkreślił, że to niewykluczone, ale na razie to pytanie hipotetyczne. Zaznaczył, ze zgodnie z Konstytucją wybory mogą odbyć się albo 10, albo 17 maja.