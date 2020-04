Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Andrzej Duda wraca z kampanią

– Myślę, że od początku przyszłego tygodnia ta kampania będzie się rozkręcać. Będziemy mieć bezpłatny czas antenowy. To taki moment, kiedy ta kampania wchodzi w kolejną fazę – przyznał kilka dni temu w TVP Info rzecznik kampanii prezydenta Adam Bielan.

Koronawirus w Polsce. Rządzący w maseczkowej awangardzie

W zeszłym tygodniu Duda ogłosił program "Polskie szwalnie". W jego ramach Agencja Rozwoju Przemysłu zawarła siedem umów z dużymi firmami integrującymi działalność polskich szwalni produkujących maseczki ochronne. Założenie jest takie: wszystkie podmioty prowadzą działalność na terenie Polski i w produkcji korzystają z krajowych dostawców – co dla prezydenta jest szczególnie ważne.

W ciągu miesiąca Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. planuje zapewnić do 40 mln maseczek, a do końca czerwca – do 100 mln. Twarzą tej "operacji" – zasłoniętej maseczką – ma być Andrzej Duda, który chce nadać przedsięwzięciu stempel wiarygodności.