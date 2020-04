Koronawirus w Polsce. Rządzący w maseczkowej awangardzie

Wtorek, kilka dni temu, trwa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Reporter Wirtualnej Polski zadaje szefowi rządu pytanie: czy rząd planuje przeprowadzać kolejne dostawy środków ochrony osobistej do Polski? Czy może postawimy na rodzimą, masową produkcję maseczek ochronnych i kombinezonów?

To było po tym, kiedy największy transportowy samolot na świecie – Antonow An-255 – wylądował na warszawskim Okęciu z 80 tonami sprzętu ochronnego (w tym 7 milionami maseczek) z Chin na pokładzie.

Morawiecki na nasze pytanie reaguje entuzjastycznie: – Dzisiaj nasze moce produkcyjne w kraju osiągnęły powyżej 40 mln maseczek, za miesiąc to będzie około 100 mln maseczek niemedycznych – przyznaje.

Jak się dowiedzieliśmy, rząd już przeszło miesiąc temu zwrócił się do polskich producentów, m.in. szwalni o przestawienie swoich linii technologicznych – tak, by możliwie szybko przestawić się na produkcję maseczek i fartuchów.

Koronawirus w Polsce. Para prezydencka (zakrytą) twarzą promocji maseczek

Event w Pałacu (gdzie Duda w masce – wedle przepisów prawa – występować nie musi) dotyczył promocji projektu "Polskie szwalnie". W jego ramach Agencja Rozwoju Przemysłu zawarła siedem umów z dużymi firmami integrującymi działalność polskich szwalni produkujących maseczki ochronne. Założenie jest takie: wszystkie podmioty prowadzą działalność na terenie Polski i w produkcji korzystają z krajowych dostawców – co dla prezydenta jest szczególnie ważne.

W ciągu miesiąca Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. planuje zapewnić do 40 mln maseczek, a do końca czerwca – do 100 mln. Twarzą tej "operacji" – zasłoniętej maseczką – ma być Andrzej Duda, który nadaje przedsięwzięciu stempel wiarygodności.