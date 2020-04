Koronawirus w Polsce. Do kiedy będziemy musieli nosić maseczki ochronne? Ministerstwo zdrowia precyzuje

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski mógł zaskoczyć wiele osób, zapowiadając wczoraj, że mieszkańcy Polski będą musieli nosić maseczki ochronne i zasłaniać twarz do momentu, "jak będzie szczepionka". To ogólna zapowiedź. Co się pod nią kryje? Zapytaliśmy o to resort.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski o maseczkach (KPRM, Fot: Krystian Maj)