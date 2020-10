Koronawirus. Piotr Schramm: "Rząd bezprawnie zamyka siłownie i kluby fitness"

- To, co rząd zrobił ze swoim rozporządzeniem, jest całkowicie bezprawne - podkreśla Piotr Schramm w rozmowie z WP. - Właściciele siłowni i klubów fitness mogą otwierać te miejsca np. pod pretekstem wypożyczania sprzętu sportowego. Rząd nie ma prawa dziś za to karać. Sądy decyzje rządu mogą podważać, dokładnie tak, jak w przypadku maseczek - dodaje mecenas.