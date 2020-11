Koronawirus. Pandemia może wywołać epidemie odry

Jak ostrzegają naukowcy na łamach “The Lancet”, obecna pandemia ma wpływ na kontrolę chorób, z jej powodu wstrzymywano kampanie szczepień. W efekcie w 2021 roku może dojść do groźnych epidemii odry, będących konsekwencją pandemii COVID-19.

Prof. Kim Mulholland z Murdoch Children's Research Institute, który jest głównym autorem publikacji oraz przewodniczącym grupy roboczej ds. szczepionek przeciwko odrze i różyczce SAGE Światowej Organizacji Zdrowia WHO, podkreślił, że w tym roku wiele dzieci nie zaszczepiło się przeciw odrze, co doprowadzi do epidemii.