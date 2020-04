Koronawirus na świecie. Spada liczba zakażeń w Hiszpanii. We Włoszech nadal rośnie

Liczba zakażonych koronawirusem na świecie to 2,83 mln osób. Do tej pory zmarło ponad 197 tys. osób, a wyzdrowiało 807 tys ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że obecnie zakażonych przybywa w tempie 3-4 procent dziennie. Jeszcze na początku kwietnia przyrost sięgał 8-9 procent.

Koronawirus na świecie. Spada liczba zakażeń w Hiszpanii

Zmniejsza się liczba osób hospitalizowanych we Francji

Resort zdrowia we Francji odnotował w piątek kolejne 389 zgony z powodu zakażenia koronawirusem. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji to 22 212. Osób zakażonych koronawirusem - według danych WHO - jest tam teraz 121 338 osób. Jak przekazał w piątek dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Jerome Salomon, liczba osób hospitalizowanych zmniejszyła się o 561 osób do 28 658.