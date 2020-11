Koronawirus na świecie. Już ponad 50 milionów zakażonych

Koronawirus rozprzestrzenia się bardzo szybko na świecie. Od potwierdzenia 30 milionów zakażonych do wykrycia kolejnych 10 milionów minęły zaledwie 32 dni. Wzrost zakażeń od 40 do 50 milionów trwał tylko 21 dni, podała agencja Reutera.

Milion zakażeń przekraczamy co trzy dni

W Europie zmarło już ok. 24 proc. wszystkich ofiar koronawirusa na świecie, a liczba zakażonych powiększa się o milion średnio co trzy dni. We Francji liczącej ok. 66 milionów mieszkańców wykrywa się dziennie więcej przypadków zakażenia koronawirusem niż w liczących ponad 1,3 mld Indiach.