Koronawirus. Finlandia z cichym zwycięstwem nad pandemią

Koronawirus. Finlandia panuje nad epidemią. Tego wskaźnika zazdrości każdy

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch tygodni wyniósł w Finlandii średnio 45,7 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to obecnie najniższy wskaźnik w UE. Również skutki gospodarcze epidemii są w Finlandii znacznie łagodniejsze, niż u europejskich sąsiadów.

Na sukces Finów w walce z koronawirusem składa się kilka czynników. Wiosną rząd zareagował bardzo szybko i już w marcu wprowadził dwumiesięczny lockdown. Podróżowanie do i ze stolicy kraju - Helsinek - było zabronione. Po tym czasie życie w państwie powróciło w dużym stopniu do normalności. Skuteczny system testowania i śledzenia łańcuchów infekcji pomaga Finom w codziennym utrzymaniu infekcji koronawirusa na niskim poziomie. Centralnym elementem w walce z COVID-19 jest aplikacja na smartfony "Corna Flash", którą pobrało 2,5 z 5,5 mln Finów.

Podobnie jak w innych krajach Europy Północnej, także w Finlandii zaufanie do władz jest bardzo duże. Opór wobec rządowych obostrzeń jest niewielki. Finowie nie tylko przestrzegają zasad, niektórzy z nich postrzegają je wręcz jako wzbogacenie.

Mimo to lockdown pozostawił swój ślad. Zwiększyły się problemy psychiczne, na które i tak cierpi jeden na pięciu Finów. Z kolei samo przejście do pracy zdalnej było stosunkowo łatwe w tym wysoko zdigitalizowanym kraju. - Gospodarka jest zorganizowana w taki sposób, że nie jest konieczne, aby duża część fińskiej siły roboczej była w miejscu pracy - wyjaśnia Hankonen

Na ulicach Helsinek jest niewiele mniej ludzi niż przed pandemią. Wielu nosi maski ochronne, które zalecają władze. - Moje codzienne życie prawie wcale się nie zmieniło - mówi 36-letnia Gegi Aydin, która pracuje w służbie zdrowia. - Tylko moi przyjaciele nie chcą się już spotykać, co zrozumiałe - dodaje.

W drugim kwartale tego roku fińska gospodarka skurczyła się o 6,4 procent. Było to znacznie poniżej średniej unijnej wynoszącej 14 procent. Niemniej jednak skutki epidemii koronawirusa dla branży gastronomicznej były "druzgocące" - jak twierdzi właściciel dwóch helsińskich restauracji Richard McCormik. Sytuacja zmusiła go nawet do zwolnienia pracowników.