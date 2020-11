Koronawirus. W sobotę wchodzą nowe obostrzenia. Zamknięcie galerii oraz nowe limity w kościołach

- Kolejne restrykcje są bardzo potrzebne. Chronimy całą służbę zdrowia i obywateli - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki . Razem z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawił nowe obostrzenia, które wchodzą w życie w sobotę i będą zobowiązywać do 29 listopada.

Co zmieni się od soboty? Zamknięte zostaną placówki kultury. Mowa o teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, domach kultury oraz o ogniskach muzycznych.

Zamknięcie galerii. Nowe zasady w handlu

Obostrzenia dotkną również inne gałęzie handlu. W sklepach do 100 m kw ma znajdować się jedna osoba 10 m kw. Z kolei w sklepach powyżej 100 m kw restrykcje pozostają bez zmian (1 os/15 m kw).

Zdalne nauczanie wraca. Bon dla nauczycieli już wkrótce

Zmiany pojawią się również w szkołach. Nauka zdalna została rozszerzona o klasy I-III. Do 9 listopada przed komputerami uczyli się wyłącznie uczniowie starszych klas podstawówki, szkół średnich oraz uczelni wyższych. Teraz dołączą do nich młodsi koledzy z pierwszych klas.

Wśród wymienionych akcesoriów, które będzie można kupić za bon dla nauczycieli, minister wymienił m.in.: myszki, klawiatury, oprogramowanie komputerowe, a także dostęp do szybszego łącza internetowego. - Może być to także dopłata do sprzętu o większej wartości - zaznaczył Przemysław Czarnek.