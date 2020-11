Zdalne nauczanie. Bon dla nauczycieli już wkrótce. Padł termin

Zdalne nauczanie. Bon dla nauczycieli w wysokości 500 złotych będzie dostępny już wkrótce - zapowiedział minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek zdradził też, co będzie można za niego nabyć i jak taki bon uzyskać.

Zdalne nauczanie dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych wchodzi w życie już w najbliższy poniedziałek. Od 9 listopada uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci kształcenie będą odbywali online.

Zdalne nauczanie. Bon dla nauczycieli już wkrótce. Są szczegóły

By sprostać oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, rząd wyciągnął rękę do pedagogów. To specjalny bon dla nauczycieli w wysokości 500 złotych.

Szczegóły jego użytkowania oraz formę wypłacenia na konferencji prasowej zdradził minister Przemysław Czarnek. - W związku z sytuacją, w jakiej znalazła się polska oświata, a sytuacją wygenerowaną przez rozszerzanie się epidemii koronawirusa, wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich przechodzą w tryb zdalnego nauczania - rozpoczął szef MEN

Jak dodał, taka sytuacja generuje koszty związane z efektywnością zdalnego nauczania. - Na ten cel przeznaczono już 1,5 mld złotych. Teraz dokładamy kolejne 300 mln złotych. One trafią bezpośrednio do nauczycieli, którzy ponoszą koszty związane z zakupem sprzętu potrzebnego do zwiększenia tej efektywności nauczania - tłumaczył minister.

Przemysław Czarnek podkreślił, że bon dla nauczycieli trafi do wszystkich pedagogów w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. - Wszyscy nauczycieli będą mogli zakupić niezbędne akcesoria informatyczne, które będą wymienione w komunikacie, który wkrótce się pojawi - mówił.

Wśród wymienionych akcesoriów, które będzie można kupić za bon dla nauczycieli, minister wymienił m.in.: myszki, klawiatury, oprogramowanie komputerowe, a także dostęp do szybszego łącza internetowego. - Może być to także dopłata do sprzętu o większej wartości - zaznaczył Przemysław Czarnek.

Zdalne nauczanie. Bon dla nauczycieli. Minister Czarnek zdradził termin

- Wsparcie dotyczy zakupów dokonywanych teraz, aż do 7 grudnia, ale także obejmuje te zakupy, których nauczyciele dokonali w bieżącym roku szkolnym. Warunkiem otrzymania bonu dla nauczycieli jest wypełnienie krótkiego wniosku, który będzie dostępny na stronie MEN oraz na stronach kuratoriów - wyjaśnił i dodał, że do wniosku należy dołączyć imienny dowód zakupu wspomnianego sprzętu.

Według informacji ministra edukacji i nauki, środki na bon dla nauczycieli trafią do organów prowadzących jeszcze w listopadzie. - W większości to samorządy. Tam przelejemy 100-procentowe środki do pokrycia tej refundacji - mówił Czarnek.

- Jesteśmy przekonani, że w tym najbardziej uproszczonym trybie jeszcze w grudniu na kontach nauczycieli znajdą się środki pochodzące z tych środków informatycznych. To odpowiedź premiera na prośby pedagogów - dodał polityk.