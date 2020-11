Kamala Harris. Pierwsza kobieta-wiceprezydent USA. Długa droga na szczyt

Kamala Harris może zostać przyszłym wiceprezydentem USA. Jeżeli potwierdzą się prognozy wyborcze, będzie pierwszą kobietą, która dostąpi tego urzędu. By tego dokonać, Harris musiała złamać kilka barier i odbyć bardzo długą drogę.

Kamala Harris, jeżeli sprawdzą się sondaże amerykańskich mediów, zostanie wiceprezydentem USA. Choć urząd ten nie pochodzi z wyborów bezpośrednich, jej nominacja przez Joe Bidena, została przesądzona już dawno.

Kamala Harris wiceprezydentem USA. Hindusko-jamajskie korzenie

Kim jest osoba, która zostanie pierwszą amerykańską kobietą wiceprezydentem, a do tego Afroamerykanką?

Kamala Harris urodziła się 20 października 1964 roku (56 lat - przyp. red) w Oakland w stanie Kalifornia. Amerykańska prawniczka ma hindusko-jamajskie pochodzenie. Jej matka Shyamala Gopalan Harris była hinduską fizyczką, z kolei ojciec Kamali Harris - Donald - jamajskim profesorem ekonomii.

Szczęśliwe małżeństwo rodziców Kamali Harris nie trwało długo. Gdy miała siedem lat, rozwiedli się. Opiekę nad córkami - młodsza siostra - Maya - w trakcie kampanii prezydenckiej pełniła funkcję szefowej kampanii Kamali - powierzono matce przyszłej wiceprezydent USA.

Kamala Harris - od palestry przez Senat aż po prezydenturę

Kamala Harris zdobyła trzy dyplomy: w 1986 roku z politologii i ekonomii na Uniwersytecie Howarda, a w 1989 roku z nauk prawnych na Uniwersytecie Kalifornijskim.

To właśnie kariera prawnicza doprowadziła ją na szczyt. W 1990 roku wstąpiła do kalifornijskiej palestry. Jako pierwsza czarnoskóra kobieta w historii została powołana na urząd prokuratora okręgowego San Francisco. Stanowisko to pełniła od 2004 do 2010 roku.

W 2011 roku Kamala Harris została wybrana na prokuratora generalnego stanu Kalifornia. Urząd ten pełniła do 2017 roku. Była pierwszą kobietą, pierwszą Afroamerykanką i pierwszą Amerykanką azjatyckiego pochodzenia, która została powołana do pełnienia tej funkcji.

W Stanach Zjednoczonych kariera prawnicza otwiera drzwi do wielkiej polityki. Tak też stało się w przypadku Kamali Harris. W 2016 roku z sukcesem ubiegała się o stanowisko senatora stanu Kalifornia z ramienia Demokratów. Na to stanowisko została wybrana jako pierwsza Amerykanka azjatyckiego pochodzenia.

Praca w amerykańskim Senacie okazała się jednak niewystarczająca. Kama Harris chciała więcej i w 2019 roku sięgnęła po prezydenturę.

Start w prawyborach na kandydata partii demokratycznej ogłosiła w programie "Good Morning America". Wybrała do tego nieprzypadkową datę - program odbył się 21 stycznia w federalne święto "Dnia Martina Luthera Kinga", które przypada na trzeci poniedziałek stycznia.

Jej walka o uzyskanie nominacji partyjnej trwała blisko rok i zakończyła się 3 grudnia 2019 roku. Tego dnia ogłosiła swoją rezygnację. Kampania Kamali Harris nawiązywała do Chirley Chisholm - pierwszej Afroamerykanki, która z ramienia dużej partii politycznej ubiegała się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Kamala Harris wiceprezydentem USA. "Zrobiliśmy to Joe!"

Do kampanii wróciła w lipcu 2020 roku, kiedy to Joe Biden zaproponował jej stanowisko wiceprezydenta USA. Harris ofertę przyjęła i okazało się to być strzałem w dziesiątkę. Wcześniej na ten urząd nominowane były tylko dwie kobiet: Geraldine Ferraro (1984) i Sarah Palin (2008). Kamala Harris będzie pierwszą, która dostąpi tego urzędu.

Jak Harris zareagowała na informację o tym, że najprawdopodobniej Joe Biden wygrał wybory w USA, a ona zostanie pierwszą kobietą-wiceprezydentem USA? Moment rozmowy z Joe Bidenem, tuż po opublikowaniu nowych prognoz przez amerykańskie media, można zobaczyć na Twitterze.

"Zrobiliśmy to, zrobiliśmy to Joe. Zostaniesz kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych" - mówi przez telefon Harris ubrana w strój do biegania ze słuchawkami w ręce.

Gratulacje dla przyszłej wiceprezydent USA złożył także jej mąż - Douglas Emhoff. "Tak bardzo dumny z ciebie" - napisał i załączył zdjęcie, na którym widać go z Kamalą Harris chwilę po tym, jak opublikowano najnowsze prognozy wyborcze.

"W tych wyborach chodzi o znacznie więcej niż o Joe Bidena czy o mnie. Chodzi o duszę Ameryki i naszą chęć do walki o nią. Mamy przed sobą dużo pracy. Zaczynajmy" - napisała Harris na Twitterze.