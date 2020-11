Lockdown. Czechy zamknęły granice dla Polaków

Wiele europejskich państw zmaga się obecnie z drugą falą pandemii koronawirusa . W Czechach na początku października rząd wprowadził stan wyjątkowy, który ma potrwać co najmniej do 20 listopada. Od połowy października uczniowie tam uczą się zdalnie. Zamknięte są też punkty handlowe i usługowe poza tymi dostarczającymi podstawowe produkty.

W Czechach nie działają hotele, siłownie, kina, teatry i baseny. Restauracje i bary prowadzą sprzedaż wyłącznie na wynos. Godzina policyjna obowiązuje tam od 21 do 5 rano. W ciągu dnia można wychodzić tylko do pracy, po niezbędne zakupy, do lekarza albo rodziny. Dozwolone są spacery z psami w odległości do 500 m od miejsca zamieszkania.