Koronawirus na Śląsku. Dodatkowe badania przesiewowe dla górników. W niedzielę nawet 5 tys. testów

Koronawirus na Śląsku. Dodatkowe testy dla górników

Liczba zakażeń koronawirusem w województwie Śląskim cały czas rośnie, ogniskiem epidemii stały się kopalnie . Polska Grupa Górnicza zadecydowała o zatrzymaniu pracy kopalni od środy 6 maja do niedzieli 10 maja. - Chcemy maksymalnie obniżyć ryzyko zachorowań wśród pracowników i sprawić, by po okresie epidemii zakłady mogły normalnie i bezpiecznie funkcjonować - mówił nam rzecznik prasowy PGG Tomasz Głogowski.

Najstarsza osoba, która wyzdrowiała na Śląsku ma 96 lat

Jak poinformował w niedzielę Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach do tej pory wyzdrowiało na Śląsku 85 osób. Tylko 7 spośród nich musiało leczyć się w szpitalu pod opieką specjalistów z powodu groźnych objawów zakażenia. Pozostali dochodzili do zdrowia w swoich domach pod ścisłym nadzorem inspektorów sanitarnych. Najstarsza z osób, która nie ma już koronawirusa w organizmie, ma 96 lat – to mieszkanka Bytomia, najmłodsza to 14-latek z powiatu tarnogórskiego. Łącznie w Śląskiem jest 810 mieszkańców, którzy wyzdrowieli z zakażenia.