Koronawirus. Mateusz Morawiecki: podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło mniej więcej co 3 dni

Koronawirus w Polsce. Rekord zakażeń. Premier o niepokojącej dynamice

- Jednym z podstawowych obowiązków rządu jest na początek przedstawić aktualną informację dotyczącą stanu zdrowia i rozprzestrzeniania się COVID-19. Dzisiaj mieliśmy rekordowy przyrost zakażeń - 4280 przypadków to około 30 proc. więcej zachorowań niż dnia poprzedniego. To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki, podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło mniej więcej co 3 dni - zaczął swoją konferencję premier.