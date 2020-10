Żółta strefa w całej Polsce. Konferencja premiera. Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany

Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o rekordowo wysokiej liczbie osób zakażonych koronawirusem w Polsce. - Dziś, jesienią, druga fala do nas dotarła i musimy się z nią zmierzyć w sposób zdecydowany i kategoryczny - skomentował sytuację Mateusz Morawiecki. Zasady ze strefy żółtej będą niebawem obowiązywać w całym kraju.

Od 10 października w całym kraju zostają wprowadzone obostrzenia obowiązujące dla strefy żółtej. Oznacza to, że wszystkie osoby przebywające na terytorium Polski będą musiały nosić maseczki w przestrzeni publicznej. - W strefie żółtej mielibyśmy ok. 100 powiatów, dlatego zdecydowaliśmy się na to jasne rozwiązanie - zaznaczył premier podczas konferencji w Warszawie.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w czwartek "mieliśmy rekordowy przyrost zakażeń". - To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło co mniej więcej 3 dni. To bardzo duża liczba, chcemy, żeby była ograniczona. Chcemy zastosować podobną strategię do tej, którą zastosowaliśmy kilka miesięcy temu - zapowiedział.

Premier uspokoił, że "sytuacja z perspektywy dostępności liczby łóżek dla pacjentów jest bezpieczna". - W ciągu najbliższych kilku dni zwiększy się liczba dostępnych łóżek o kolejnych kilka tysięcy - stwierdził. I odniósł się do kwestii respiratorów. - Mamy ok. 500 wolnych respiratorów dla osób chorych na COVID-19 - zaznaczył Morawiecki. - Dziś, jesienią, druga fala do nas dotarła i musimy się z nią zmierzyć w sposób zdecydowany i kategoryczny - podkreślił premier.

I dodał: "bardzo zachęcam seniorów do pozostawania w domach".

Strefa żółta. Kraj zostaje objęty dodatkowymi obostrzeniami. Wchodzą nowe zasady

- Będzie 16 szpitali koordynacyjnych, po jednym w każdym województwie, które zapewnią kompleksową opiekę dla chorych na COVID-19 - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

I dodał, że zostanie zniesiony obowiązek "spełniania czterech kryteriów do zlecenia testu wymazowego". Resort zdrowia planuje również zwiększenie udziału lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad pacjentami z koronawirusem.

- Zadaniem lekarza rodzinnego będzie kierowanie na izolację domową i opieka w trakcie tej izolacji, związana z chociażby udzielaniem teleporady po 7-8 dniu izolacji, czy wszytko przebiega nadal bez objawów, czy jest jednak konieczność skierowania pacjenta na leczenie specjalistyczne - wyjaśnił Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że 80 proc. pacjentów przechodzi COVID-19 bezobjawowo lub z niewielkimi objawami.

Strefa żółta, strefa czerwona. Coraz więcej ograniczeń. Maseczki również na dworze. Ale nie w parku

Od soboty wchodzą w życie zaostrzone zasady związane z zapobieganiem epidemii koronawirusa. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6.00-22.00; z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

W strefie czerwonej oraz żółtej będzie obowiązywał nakaz zakrywania nosa i ust na wolnym powietrzu. Nie trzeba jednak zakładać maseczek i przyłbic m.in. w lasach, parkach i na plażach.

W życie wejdzie również ograniczenie liczby osób biorących udział w zgromadzeniach: w strefie czerwonej do 50, w żółtej do 75.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o wykryciu 4280 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 76 osób. To najwyższa dobowa liczba zakażeń i zgonów od początku epidemii.