Koronawirus. Boże Narodzenie zagrożone? Tak wygląda plan powrotu do życia

Według nieoficjalnych informacji, z początkiem grudnia rząd zdecyduje się na odmrożenie galerii handlowych i sklepów meblowych . Przeważyły argumenty ekonomiczne. Dla galerii handlowych okres świąteczny to ok. 30-40 proc. przychodów w całym roku.

Koronawirus. Plan powrotu do życia

Zespół ekspertów ICM opracował wstępny plan odmrażania życia publicznego. Zakłada on, że już 1 grudnia do szkół mogłyby wrócić dzieci z klas 1-3. To przy zachowaniu rygorów sanitarnych i odseparowaniu klas. Jeśli epidemia pozostanie w ryzach, po Bożym Narodzeniu można by przywrócić obostrzenia do poziomu strefy żółtej w całej Polsce.