Cała Polska w żółtej strefie. Jakie obostrzenia obowiązują?

4 280 nowych przypadków w czwartek i 4 739 w piątek - to najnowsze statystyki dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce. Niemal codziennie pada nowy rekord, co zmusiło rząd do kolejnej zmiany strategii walki z pandemią koronawirusa. W związku z rosnącą liczbą nowych przypadków premier wraz z ministrem zdrowia ogłosili, że od soboty 10 października cała Polska będzie w żółtej strefie. Wyjątkiem są 32 powiaty i 6 miast, które zaliczono do strefy czerwonej.