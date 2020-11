Koronawirus. Rekordy zgonów. Szef branży pogrzebowej zabiera głos

Przedstawiciele branży pogrzebowej alarmują, że nigdy w historii ostatnich lat nie mieli tylu pogrzebów, co w ostatnich tygodniach. Zjawiska nie da się wytłumaczyć tylko wzrastającą liczbą ofiar epidemii koronawirusa ani trendem sezonowym, gdy jesienią zazwyczaj umiera więcej ludzi niż w innych miesiącach.

W październiku zmarło w Polsce 47 tys. osób - wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, zebranych z urzędów stanu cywilnego. Komentatorów zastawia ogromna różnica w porównaniu do danych z lat 2017-2019. W tym samym miesiącu umierało około 34 tys. osób. Różnica wynosi zatem 13 tys. przypadków. Tymczasem ze statystyk COVID-19 wynika, że śmierć w wyniku powikłań po zakażeniu koronawirusem przypisano 3,1 tys. osobom.

Koronawirus. Efekt zamrożenia szpitali wiosną?

Rozmówca Wirtualnej Polski jest szefem branży funeralnej, ale także jednego z największych w Polsce zakładów pogrzebowych. Przekonuje, że jego opinia opiera się relacjach rodzin, z którymi spotyka się osobiście oraz dokumentacji zmarłych, która wraz ze zwłokami trafia do zakładów pogrzebowych.

Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej zapytany o komentarz na temat piątkowych danych Ministerstwa Zdrowia (445 zgonów w związku z COVID-19) odparł, że spodziewał się takich wyników. - To jednoznaczne potwierdzenie kryzysu w służbie zdrowia - ocenił krótko.

Dlaczego zmarło 13 tys. osób?

Już wcześniej eksperci, m.in dr Paweł Grzesiowski, przypuszczali, że za wzrostem statystyk zgonów kryją się niezdiagnozowane przypadki COVID-19. Zaś kolejną grupę zmarłych stanowić mają osoby, którym pandemia utrudniła dostęp do lekarzy i do szpitali.

- Obecnie spotykamy się z dużą liczbą zgonów w domach. Wygląda to tak, że najsłabsze osoby obciążone wieloma chorobami umierają w samotności, gdy ich stan się pogarsza. To jeszcze jeden dowód na kryzys w służbie zdrowia wywołany działaniami wokół epidemii - dodaje Robert Czyżak.

Walcząc z epidemią, przestaliśmy liczyć innych

Z zebranych przez prof. Gila danych wynika, że od marca do końca lipca 2020 na oddziałach kardiologicznych leczono tylko 298 pacjentów. Było to zaledwie 5 proc. tego, co w ubiegłym roku - kiedy hospitalizowano 6364 osoby. W poradni kardiologicznej udzielono podczas epidemii porad 964 pacjentom. W 2019 roku przez poradnię przewinęło się prawie 20 tysięcy chorych.